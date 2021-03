Penultimo appuntamento su Sky Atlantic con l'inquietante 'Hausen', la serie tv Sky Original ambientata in un condominio maledetto che si nutre delle sofferenze dei suoi inquilini. Scorri la gallery con le foto e le anticipazioni degli episodi 5 e 6, in onda sabato 6 marzo alle 21.15 (disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV)