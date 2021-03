Cobra Kai 4, riprese iniziate: le ultime sul cast

Annunciato l’inizio delle riprese della quarta stagione di “Cobra Kai”, per la gioia dei tanti appassionati dello show, che sta riscrivendo la storia della saga cinematografica. Sguardi al passato di alcuni personaggi e tanti collegamenti con le pellicole. Si prosegue con il parallelo tra nomi nuovi e altri amatissimi.

Il canale ufficiale Twitter dello show mostra uno scatto dello script, svelando l’avvio dei lavori sul set, per quella che non sarà la stagione conclusiva dello show, come confermato dai creatori. Il titolo del primo episodio sarà “Let’s Begin”, scritto da Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg.