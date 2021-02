Su Sky Atlantic è in onda la terza, attesissima stagione di 'Yellowstone', la serie tv di Taylor Sheridan con protagonista Kevin Costner nei panni del granitico John Dutton. Scorri la gallery con le foto e le anticipazioni degli episodi 5 e 6, in onda venerdì 12 febbraio alle 21.15 (disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV)