Ora, un nuovo show dedicato a un personaggio della serie sta per fare il suo debutto. Poco fa Collider ha annunciato la decisione di HBO Max di realizzare una serie animata dedicata proprio a Velma che vedrà il coinvolgimento di Mindy Kaling , classe 1979, in qualità di doppiatrice.

La serie si concentrerà sulla vita di Velma raccontandone la storia e svelandone dettagli. Lo show regalerà nuovi punti di vista e curiosità su uno dei personaggi più amati da grandi e bambini che nel corso degli anni ha risolto decine di misteri grazie alle capacità intellettive.

Stando sempre a quanto riportato da Collider, la serie animata sarà composta da un totale di dieci episodi.

Per quanto riguarda gli altri attori del cast, non ci sono ancora notizie ufficiali, non resta quindi che attendere per conoscere gli sviluppi. Nessuna conferma per quanto riguarda il piano di produzione.