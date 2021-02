Bridgerton, Jonathan Bailey svela dettagli sulla seconda stagione

La seconda stagione si baserà su “Il visconte che mi amava”, romanzo della saga di Julia Quinn, con protagonista in questo caso Anthony Bridgerton Condividi:

Confermata la seconda stagione di “Bridgerton”, senza dubbio una delle serie TV più amate del catalogo Netflix. Grande entusiasmo tra i fan per l’annuncio e ora non si attende altro che l’arrivo di alcune indiscrezioni sui prossimi episodi. Così come al tempo accaduto per “Game of Thrones”, i lettori hanno un ovvio vantaggio su coloro che sono “soltanto” degli spettatori. Non è detto però che lo show non possa operare delle modifiche alquanto rilevanti nella delineazione della trama.

Il secondo ciclo di episodi sarà incentrato su Anthony Bridgerton, così come nella saga di romanzi di Julia Quinn. Si continua ad analizzare questa famiglia e, membro dopo membro, la speranza è quella di raggiungere quota otto stagioni. Sarebbe il sogno dello showrunner Chris Van Dusen.

Il personaggio del visconte Anthony Bridgerton è interpretato da Jonathan Bailey che, intervistato da "Entertainment Weekly", ha fornito alcune informazioni ai fan su quella che sarà la seconda stagione di "Bridgerton".

L'attore si è inizialmente complimento con i responsabili del casting, dicendosi circondati da ottimi attori e attrici, molti dei quali provenienti dal mondo del teatro londinese. Impossibile non lasciarsi andare a qualche battuta, considerando alcune scene della prima stagione. Una su tutte, quella del cucchiaio leccato da Regé-Jean Page: "Spero a me tocchi la forchetta e non il coltello. Mi spiace per chiunque sarà al centro della terza stagione e dovrà fare i conti con il coltello. Il bello di 'Bridgerton' è che nessuno può dire cosa accadrà. Vi sono così tanti personaggi e ogni protagonista è così ben dettagliato. È un po' come accogliere i fan in questa grande famiglia. Tutti cresciamo insieme. Spero davvero Chris Van Dusen possa realizzare una stagione per ogni membro della famiglia. Siamo partiti da un cucchiaio e chi sa dove arriveremo. Come sarà quando arriveremo al povero Gregory?".