Bridgerton, come sono stati creati i costumi della serie tv. VIDEO

Chris Van Dusen: “Tutto è fatto su misura. Tutto ciò che vedete è stato creato per lo show”

approfondimento

Bridgerton, il cast della serie tv. FOTO

Chris Van Dusen, ideatore e showrunner della serie, ha parlato della decisione di affidare l’importante lavoro alla costumista Ellen Mirojnick: “Data l’importanza dei costumi, abbiamo scelto la migliore. Per fortuna, Ellen ha detto sì ed è stata all’altezza della sfida. Ha disegnato dei costumi incredibili per noi”.

In seguito, lo showrunner ha dichiarato: “Credo che siano stati realizzati circa 7.500 costumi solo per Bridgerton. Tutto è fatto su misura. Tutto ci che vedete è stato creato per lo show. Non abbiamo affittato costumi”.