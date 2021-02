Raised by Wolves, il cast: Abubakar Salim è Padre

In 'Raised by Wolves', la serie tv creata da Ridley Scott per HBO Max, l'attore e doppiatore inglese Abubakar Salim è l'affidabile androide Padre. L'appuntamento è per lunedì 8 febbraio alle 21.15 su Sky Atlantic (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV) Condividi:

Su Sky Atlantic sta per arrivare un nuovo titolo assolutamente imperdibile, Raised by Wolves - Una nuova umanità, la visionaria serie tv di Ridley Scott per HBO Max. Tra i protagonisti troviamo l'attore e doppiatore inglese Abubakar Salim nel ruolo di PAdre, un androide mandato sul pianeta Kepler-22b per creare una colonia umana, una nuova speranza per l'intera specie. L'appuntamento è per lunedì 8 febbraio alle 21.15 (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV), ma intanto andiamo a scoprire qualcosa di più su questo personaggio.

Raised by Wolves, di cosa parla la serie tv? Ventiduesimo secolo. Due androidi, Madre e Padre, vengono inviati su un nuovo pianeta, Kepler-22b, per provare a colonizzarlo, o quantomeno per capire se può essere reso abitabile per la specie umana. Il motivo è presto detto: la Terra è devastata dalla guerra tra due fazioni contrapposte, da una parte gli atei militanti, dall'altra i seguaci di un ordine religioso di derivazione cristiana che si basa sul culto di Sol, i mitraici. Con loro, Madre e Padre hanno degli embrioni che, una volta sviluppati, saranno la speranza di una nuova umanità. Dodici anni dopo l'arrivo su Kepler-22b, però, è sopravvissuto solo un ragazzino, Campion, e le prospettive della colonia appaiono a dir poco cupe. Ma Campion e i suoi "genitori" non sono gli unici a essersi rifugiati in quella parte dell'universo. Come se non bastasse, l'arrivo di alcuni sopravvissuti mitraici complica ulteriormente le cose. Mentre la colonia umana rischia di essere distrutta a causa delle differenze religiose che l'attraversano, gli androidi si rendono conto che controllare le credenze dei loro creatori è un compito a dir poco arduo e insidioso.

Raised by Wolves, Abubakar Salim è Padre Padre è un androide inviato su Kepler-22b dallo scienziato/hacker ateo Campion Sturges con l'obiettivo di creare una colonia umana che possa essere l'inizio di una nuova umanità scevra dagli errori del passato. A differenza di Madre, che è una negromante riprogrammata per essere una caregiver, Padre è un modello generico, e negli scopi iniziali del suo creatore/programmatore ha principalmente due compiti: fare da supporto alla "collega" e compagna d'avventura e proteggere lei e i bambini. In realtà Padre di generico non ha proprio niente! Non solo conosce una gran quantità di freddure e barzellette, ma ha anche un modo di fare calmo, paziente, rassicuramente e accogliente, cosa che, inutile negarlo, lo porta a essere il "genitore preferito" un po' da tutti i giovani umani che si ritrovano a dipendere da lui. Ovviamente questo suo carattere affabile e spiritoso è scritto nel suo programma...o forse no, quantomeno non del tutto? Come Madre, infatti, anche Padre da un certo punto in avanti sembra sviluppare dei sentimenti che di robotico hanno ben poco. Si tratta forse dell'influenza di quel misterioso pianeta, oppure le cause sono da ricercare altrove?

Raised by Wolves, Abubakar Salim è Padre Abubakar Salim è l'attore e doppiatore inglese che interpreta Padre (in originale Father) in Raised by Wolves - Una nuova umanità. La sua carriera ha inizio a soli sedici anni, quando viene accettato al National Youth Theatre dopo la sua prima audizione. Nel 2017 è tra i doppiatori/gli interpreti del videogame Assassin's Creed Origins e nel cast della serie tv britannica Jamestown. Diventa famoso al grande pubblico grazie al ruolo di Father nel 2020.