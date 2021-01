WandaVision, una clip del quarto episodio: anticipazioni sulla trama

Una clip ricca di spoiler, che anticipa il quarto episodio dello show Marvel, disponibile dal 29 gennaio Condividi:

WandaVision è uno dei prodotti più apprezzati del panorama televisivo in questo momento. Grande curiosità da parte del pubblico per questo complesso puzzle ricco di citazioni. È stata diffusa una clip della quarta puntata dello show, disponibile dal 29 gennaio. Un filmato che propone grandi anticipazioni. Va da sé che da qui in poi vige lo Spoiler Alert.

La clip conferma la presenza di S.W.O.R.D., ovvero Sentient Weapon Observation and Response Division. Per chi non fosse un accanito lettore dei fumetti Marvel, si tratta di una branca dello S.H.I.E.L.D. che si occupa di possibili minacce extraterrestri. Il simbolo del team era stato più volte mostrato e nel terzo episodio Wanda vi si concentra particolarmente.

Concluso il primo trittico di episodi, si entra nel vivo della stagione, dando spazio tanto al mondo esterno quanto a quello fittizio nel quale Wanda è rifugiata. Monica Rambeau, interpretata da Teyonah Parris, è chiaramente un membro del team S.W.O.R.D., affiancata da Jimmy Woo e Darcy Lewis, interpretati rispettivamente da Randall Park e Kat Dennings. Questi portano avanti delle accurate indagini sul mondo fittizio di Wanda e Visione. Viene infatti mostrato un muro ricco di foto di tutti gli abitanti di Westfield, con appunti e dettagli relativi.

Dopo aver incontrato da bambina Carol Danvers, scoprendo come l'universo sia ben più vasto e complesso di quanto potesse pensare, la piccola Monica Rambeau ha deciso di seguire le orme materne. Si è arruolata ed è riuscita a mettere piede nel team S.W.O.R.D., così da poter scoprire ulteriori dettagli relativi a quanto accada realmente nel mondo. Uno sguardo oltre la coltre di normalità apparente, il che la condurrà a prendere parte al secondo capitolo di "Captain Marvel", stavolta da adulta, al fianco di Brie Larson.