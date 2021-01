Young Rock, Dwayne Johnson candidato Presidente USA nel trailer

Young Rock, di cosa parla la serie tv

approfondimento

Young Rock, il trailer della serie sulla vita di Dwayne Johnson

La serie mescolerà realtà e finzione. Prenderà spunto dalle origini della carriera di Johnson, ma poi virerà su eventi frutto della fantasia degli autori. Nel cast c'è Randall Park, che interpreterà sempre sé stesso ma in una versione immaginaria, dopo aver lasciato la recitazione ed essere diventato giornalista. Sarà lui a seguire la campagna elettorale di un Dwayne Johnson aspirante Presidente degli USA. Lo intervisterà, e da questa chiacchierata The Rock ricorderà la sua vita da ragazzo.

Ecco il commento di Park: “In pratica interpreto una versione assurda di me stesso nel futuro. Originariamente il personaggio era un normale giornalista televisivo con un nome inventato. Un giorno però ho parlato con la showrunner e le ho proposto l’idea di interpretare me stesso. Pensavo sarebbe stato divertente proporre una visione di me dopo una svolta nella mia carriera, in contrasto con Dwayne che ha deciso di correre per le presidenziali. Anche lei ha pensato fosse divertente. È anche una buona idea per tenere aperte altre porte per il mio futuro! Potrei metterlo nel mio curriculum, se decidessi di cambiare lavoro!”.

Tra gli attori anche Rosario Dawson nei panni del Generale Monica Jackson. La messa in onda di Young Rock è attesa per il prossimo 16 febbraio 2021, su NBC.