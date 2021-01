1/12

His Dark Materials 2, episodio 7: Mentre Lyra, Will e Serafina Pekkala sono in viaggio, Ruta Skadi scopre per caso un dettaglio fondamentale per la guerra che verrà, cioè la guerra di Lord Asriel contro l’Autorità: a quanto pare l’unica speranza di vittoria risiede in una misteriosa arma chiamata Æsahættr. Intanto Marisa si mette sulle tracce di Lyra: la troverà e la porterà al sicuro, costi quel che costi. - © HBO/© BBC

