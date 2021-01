Su Sky Atlantic è in arrivo 'The Undoing - Le verità non dette', l'avvincente miniserie con Nicole Kidman e Hugh Grant, un intrigante e inquietante thriller creato da David E. Kelley e diretto da Susanne Bier. L'appuntamento è per venerdì 8 dicembre alle 21.15 (tutti gli episodi saranno disponibili anche on demand e in streamig su NOW TV)