Ecco cos'è successo nel primo e nel secondo episodio della seconda stagione di 'His Dark Materials - Queste oscure materie', in onda su Sky Atlantic il lunedì sera alle 21.15 (la serie è disponibile on demand e in streaming su NOW TV). ** ATTENZIONE: SPOILER **

His Dark Materials 2, cos'è successo nel primo episodio Dopo aver attraversato il portale creato da suo padre, Lyra si ritrova nel mondo a cui appartiene la città vista nell’aurora boreale. Il suo nome è Cittagazze…e a quanto pare è disabitata… O forse no: oltre a lei, infatti, c’è un ragazzo che dice di chiamarsi Will e che è assai stupito quando si accorge che Pantalaimon parla! Il figlio di John Parry, infatti, non ha idea di cosa sia un daimon, e per un motivo molto semplice: nel suo mondo non esistono. Will racconta di trovarsi lì da qualche giorno e di non poter tornare a casa perché qualcuno lo sta cercando. Offre a Lyra un’omelette e ospitalità: se vorrà potranno condividere lo stesso tetto, sarà sicuramente meglio che stare da soli.

approfondimento His Dark Materials 2, il cast e i personaggi della serie tv. FOTO Cittagazze a quanto pare è meno deserta del previsto. Solo che in giro ci sono solamente bambini e ragazzini: per quale motivo? A dare a Will e Lyra una risposta è una certa Angelica (ndr, casomai non l’aveste riconosciuta, l’attrice è Bella Ramsay, l’interprete dell’indimenticata Lyanna Mormont in Game of Thrones), che spiega che gli adulti non ci sono più perché sono stati attaccati dagli “spettri,” oscure e misteriose entità che sembrano cibarsi dell’anima delle persone, togliendo loro qualsiasi umanità. I pochi grandi ancora “integri” sono fuggiti sulle colline, e per i vicoli di quella che una volta era una cittadina ricca e florida sono rimasti solo i più giovani. Loro per adesso non corrono pericoli…ma Will è vicino al cambiamento… Intanto, nel mondo di Lyra, le streghe capitanate da Serafina Pekkala si preparano: tutto fa pensare che la profezia si compirà a breve, dunque bisogna assolutamente ritrovare la ragazzina. Anche Lee Scoresby è alla ricerca della sua giovane amica, ma prima, come spiega a Serafina, proverà a trovare un certo Stanislaus Grumman, un uomo che sembra essere in possesso di un oggetto in grado di dare protezione, qualcosa che sicuramente tornerà utile. Ruta Skadi, la regina delle streghe del Lago Lubana, però, ha altre priorità: combattere il Magisterium, che è in piena crisi di consenso – se esistono altri mondi, cosa ne è dell’Autorità? – e che col rapimento di Katja Sirkka ha violato il patto di neutralità.

approfondimento His Dark Materials 2, dove vedere la nuova stagione della serie tv La poverina, un’ex amante di Lord Asriel, è stata catturata e portata a bordo di un dirigibile. Viene interrogata dalla Signora Coulter, che la tortura e riesce quasi a farsi dire in cosa consiste la profezia e qual è il ruolo di Lyra. A “salvarla” regalandole la morte è Ruta Skadi, che mette fine alle sue sofferenze e che, già che c’è, ne approfitta per fare fuori molti uomini dell’equipaggio e per ferire gravemente il Cardinale Sturrock. Marisa intravede una possibilità: se Sturrock dovesse morire – e bisognerà fare in modo che accada –, Padre MacPhail potrebbe prendere il suo posto, col suo aiuto, ovviamente. Un amico (o meglio, una conoscenza ricattabile) ai piani alti fa sempre comodo. Will e Lyra si scambiano un po’ di informazioni sulle loro rispettive Oxford e sulla Polvere, che potrebbe essere la Materia Oscura. A quanto pare anche nella città di Will ci sono un’università e degli accademici, e forse uno di loro potrebbe avere delle risposte: vale la pena provare a parlarci, la morte di Roger non dovrà essere vana. Di notte, il giovane Parry è visitato da una visione che lo sveglia: un coltello nella torre protetta dagli angeli. Intanto Lyra interroga l’aletiometro e scopre che il suo nuovo amico è un assassino…ma un assassino “buono,” qualunque cosa ciò significhi.

His Dark Materials 2, cos'è successo nel secondo episodio approfondimento His Dark Materials 2, Dafne Keen è Lyra Belacqua: 5 cose da sapere Dopo aver saggiamente nascosto Pan in uno zainetto, Lyra attraversa la finestra di Cittagazze insieme a Will, e si ritrova in una Oxford per certi aspetti assai simile alla sua, ma per altri totalmente diversa. Per esempio, qui manca un punto di riferimento fondamentale: il Jordan College. Prima di andare a vedere come sta sua madre, il giovane Parry confessa la verità: è vero, purtroppo ha causato la morte di un uomo, ma non è stato un atto intenzionale. Lyra si fida dell’aletiometro, che le ha detto di stare accanto al suo nuovo amico e di aiutarlo, dunque si fida anche di lui: si incontreranno più tardi, e parleranno. Will teme di essere catturato dalla polizia, così si limita a osservare sua madre da lontano. Elaine sembra stare bene, ma ovviamente si sta chiedendo che fine abbia fatto suo figlio. Intanto Lyra, presso il museo di scienze naturali della University of Oxford, consulta nuovamente l’aletiometro, che le indica dove trovare l’accademico che le rivelerà la vera natura della Polvere. Le indicazioni sono chiare, specialmente una: non dovrà mentire. Viene avvicinata da un tale che dice di essere un collezionista di nome Charles Lathrom: si tratta ovviamente di Lord Boreal, che l’ha riconosciuta.

approfondimento His Dark Materials 2, Amir Wilson è Will Parry: 5 cose da sapere Tornato nel suo mondo, Lord Boreal va a parlare con Marisa, suggerendole di fare quattro chiacchiere con Thorold, l’assistente di Lord Asriel, detenuto proprio lì. Nel frattempo Padre MacPhail prende il posto del Cardinale Sturrock, morto in seguito all’attacco di Ruta Skadi, ma in realtà perito a causa della mancanza di un pronto intervento. Il dottor Lanselius, inviato da Serafina Pekkala per cercare di calmare le acque, prova a convincere il Magisterium che le streghe non hanno intenzione di muovere guerra, ma viene bollato come eretico e viene imprigionato. Nonostante non sia amatissimo dai colleghi, MacPhail riesce a farsi eleggere cardinale grazie all’aiuto della Signora Coulter, che prima gli suggerisce di agire con mano ferma contro le streghe, e che poi lo ricatta: meglio che non le metta mai i bastoni tra le ruote. Al St. Peter’s College Lyra conosce l’accademico di cui le ha “parlato” l’aletiometro, che in realtà è un’accademica, cosa che nel suo mondo sarebbe semplicemente impossibile. La dottoressa Mary Malone, una ex suora, studia da anni la Materia Oscura (detta anche Ombre), che sembrerebbe proprio essere la Polvere. La donna ascolta con pazienza e crede alle parole di quella ragazzina arrivata nel suo studio: non può trattarsi di una coincidenza. Le racconta delle sue ricerche e della Caverna, la stanza in cui si trova il super computer che ha costruito per poter studiare la Materia Oscura.

approfondimento His Dark Materials 2, la trama della nuova stagione della serie tv Will scopre che per poter accedere alla somma di denaro che suo padre ha lasciato a lui e a sua madre prima di partire c’è bisogno della firma dei suoi nonni paterni, mai conosciuti. Va così a trovarli e spiega loro una versione un po' ritoccata della verità, ma questi, in tutta risposta, allertano la polizia. Il giovane Parry scappa e si reca presso il luogo dove dovrebbe incontrarsi con Lyra, ma questa è in ritardo, perché è ancora in compagnia di Mary Malone. Quando la giovane Linguargentina si connette alla macchina succede qualcosa di inaspettato: la Materia Oscura si mette a comunicare con lei usando i simboli dell’aletiometro. E sembra proprio che la dottoressa, che dovrà trovare il modo per far “parlare” la Polvere, giocherà un ruolo importante nel futuro immediato. Will è agitato: la polizia lo sta cercando. Finalmente Lyra si palesa, e gli racconta quanto successo poco prima. Gli dice anche un’altra cosa: che l’aletiometro le ha detto che suo padre è ancora vivo. MacPhail, ora cardinale, fa bombardare i territori delle streghe, distruggendo quasi ogni cosa e facendo una strage. Serafina Pekkala e Ruta Skadi concordano: bisogna unire le forze, ma soprattutto bisogna trovare Lyra. Marisa scopre da Thorold che Asriel sarebbe stato disposto anche a sacrificare Lyra pur di aprire il portale. Soprattutto, le rivela che sua figlia ha seguito suo padre in cima alla montagna per provare a salvare il povero Roger…dunque è quasi certo che anche lei abbia attraversato lo squarcio tra i mondi…

His Dark Materials, il commento ai primi due episodi approfondimento His Dark Materials, Ruth Wilson è Marisa Coulter. FOTO His Dark Materials torna con una seconda stagione che non perde tempo e getta subito le basi per il progredire della storia. Basato sul secondo volume della trilogia fantasy di Philip Pullmann, questo nuovo capitolo, composto in totale da sette episodi, porta in scena nuovi personaggi importanti – Ruta Skadi (Jade Anouka), la dottoressa Mary Malone (Simone Kirby), e ovviamente John Parry (Andrew Scott, già intravisto nella S01), che però comparirà più avanti – e ci accompagna alla scoperta di un nuovo mondo, un “mondo di mezzo,” quello della Città nel Cielo, Cittagazze. Che sarà anche disabitata a causa degli inquietanti e pericolosissimi spettri, ma che è veramente un piacere per gli occhi. Un set davvero notevole, guardate il video qui sotto se volete saperne di più: