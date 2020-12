His Dark Materials 2, dove vedere la nuova stagione della serie tv

La seconda stagione della serie tv tratta dalla trilogia fantasy di Philip Pullman riparte dal tumultuoso finale della prima , con Lyra sconvolta per la scomparsa del suo migliore amico, il povero Roger, ma al tempo stesso determinata a seguire Lord Asriel, suo padre, nello sconosciuto nuovo mondo verso cui lui ha aperto con successo un ponte, con l’obiettivo di portare avanti la sua ultima missione contro l'Autorità. Lyra arriva nella misteriosa città abbandonata di Cittagazze dove incontra Will, un ragazzo di un altro mondo che sta scappando da un passato travagliato. Solo che Will non è proprio un ragazzo qualunque: è il figlio di John Parry, AKA Stanislaus Grumman.

Insieme, Lyra e Will scopriranno presto che i loro destini sono collegati da una profezia su una ragazza e un ragazzo che salveranno il mondo. Ma il loro percorso è costantemente ostacolato dal nefasto e onnipotente Magistero. Nel frattempo, la Signora Coulter continua con feroce determinazione a cercare sua figlia per riportarla a casa con ogni mezzo che si renderà necessario.

Alla scoperta di His Dark Materials 2, in arrivo su Sky

His Dark Materials, dove vedere i nuovi episodi della serie tv

approfondimento

His Dark Materials 2, la trama della nuova stagione della serie tv

Su Sky Atlantic sta per tornare la giovane e combattiva Lyra, la protagonista di His Dark Materials - Queste oscure materie, l'avvincente serie tv tratta dalla saga fantasy di Philip Pullman. La nuova stagione - la seconda, tratta dal volume La Lama Sottile - sarà composta da sette episodi e andrà in onda ogni lunedì alle 21.15 a partire dal 21 dicembre; sarà ovviamente disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV.