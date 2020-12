Lucifer, nuove attrici nel cast della sesta stagione

I fan di “Lucifer” sanno bene come la sesta stagione sarà l’ultima per l’amata serie TV con protagonista Tom Ellis . Un nuovo ciclo di episodi che vedrà aggiungersi al cast due attrici. Si tratta di Brianna Hildebrand e Merrin Dungey . I loro personaggi sono quelli di Rory e Sonya .

Di loro è stata anche diffusa una descrizione ufficiale, così da capire un po’ di più su cosa ci si debba aspettare da loro nel corso della sesta stagione. Sonya sarà una poliziotta molto seriosa, sempre in divisa, che si ritroverà a creare un improbabile legame con Amenadiel (DB Woodside). Rory apparterrà invece al mondo extraterreno. Si tratta infatti di un angelo ribelle, sempre pronta a combinare nuovi guai. Il suo sogno è quello di seguire le orme di Lucifer. Vede in lui un diabolico fratellone ma, ben presto, si renderà conto che la realtà è ben distante dal suo immaginario diabolico.

Brianna Hildebrand è nota principalmente per i ruoli ricoperti in “Deadpool” e “Trinkets”. Per quanto riguarda Merrin Dungey, invece, i fan potrebbero riconoscerla per “Big Little Lies” e “The Resident”.

Lucifer 6, cosa sappiamo

approfondimento

Le migliori serie tv da vedere a dicembre

“Lucifer” avrà un degno finale. Le richieste dei fan sono state accolte, con Netflix che ha però sottolineato come il sesto ciclo di episodi sarà anche l’ultimo. La produzione ha dunque avuto un’intera stagione a disposizione per chiudere ogni cerchio e dare allo show la conclusione desiderata.

Al momento però gli appassionati sono in attesa della quinta stagione, o per meglio dire di parte di essa. L’emergenza coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha infatti costretto cast e crew a interrompere i lavori in anticipo. Il risultato è stata la diffusione di otto episodi su Netflix, pubblicati il 21 agosto 2020. Gli altri otto, che completeranno la stagione, potrebbero essere caricati a febbraio 2021, in attesa dell’ultimo viaggio nel mondo di “Lucifer”.

Impossibile ottenere informazioni in merito alla trama, considerando come non sia stato ancora mostrato il ciclo finale della quinta stagione, la cui ultima puntata potrebbe riservare qualche sorpresa. Stando ad alcune indiscrezioni, gli episodi saranno meno della media, ovvero appena 10. Netflix ha dunque rinnovato lo show ma, al tempo stesso, ridotto le uscite economiche per la produzione. Non verrà dunque raggiunta l’ambita quota dei 100 episodi.

Ildy Modrovich ha spiegato di voler dedicare un episodio della prossima stagione al movimento Black Lives Matter. Lucifer lavora fianco a fianco con la polizia e il tema della violenza, a volte, operata dagli agenti in divisa non può essere ignorato: “Tornati nella stanza degli sceneggiatori, ci siamo chiesti in che modo siamo stati in grado di contribuire alla discussione inerente ai problemi sistemici che attanagliano il sistema. Abbiamo deciso di affrontare il tema. Scriveremo una storia che tratterà l’argomento direttamente”.