Equinox, è uscito il trailer ufficiale della serie

È il 1999 quando ventuno studenti scompaiono per sempre facendo perdere le loro tracce, Astrid è ora decisa a investigare per scoprire la verità sul destino del gruppo di ragazzi, tra i quali presenti anche sua sorella.

Netflix: le ultime news

approfondimento

Fate: The Winx Saga, svelati teaser e data d'uscita

Nelle scorse ore la piattaforma di streaming ha conquistato il pubblico con scatti e video che hanno subito incuriosito gli spettatori.

In primis, Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale dell’attesa quarta parte della serie Le terrificanti avventure di Sabrina e il teaser di Fate: The Winx Saga, successivamente il canale YouTube ha condiviso il backstage della pellicola The Prom.