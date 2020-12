Su Sky Atlantic è in onda la quarta, attesissima stagione di 'Fargo', la serie tv creata da Noah Hawley, quest'anno con un membro del cast d'eccezione, Salvatore "Genny Savastano" Esposito. Scorri la gallery con le foto degli episodi 7 e 8, in onda lunedì 7 dicembre alle 21.15 (la serie è disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV)