Euphoria, pubblicato il trailer del primo episodio speciale

L’appuntamento da segnarsi in agenda è per la notte tra il 6 dicembre e il 7 dicembre alle 03.15. Il primo episodio speciale della serie tv con Zendaya andrà in onda su Sky Atlantic, in simulcast con gli USA

In attesa della seconda stagione di Euphoria , Zendaya è pronta a tornare con due nuovi episodi speciali della serie televisiva che ha conquistato pubblico e critica trionfando anche ai recenti Diversity Media Awards come Miglior Serie TV Straniera.

Euphoria: il trailer

approfondimento

Diversity Media Awards 2020, Euphoria è la Miglior Serie TV Straniera

Poche ore fa l’attrice, classe 1996, ha condiviso il trailer ufficiale del primo episodio che farà da collegamento con la seconda stagione. L’appuntamento da segnarsi assolutamente in agenda è fissato per domenica 6 dicembre negli USA, mentre in Italia è per la notte tra il 6 dicembre e il 7 dicembre alle 03.15 (e poi in replica la sera del 7 alle 23) su Sky Atlantic in simulcast con gli USA.

Zendaya Maree Stoermer Coleman, questo il nome all’anagrafe, ha conquistato i fan condividendo il filmato di ciò che vedremo nell’episodio speciale. Il video è stato pubblicato sul suo profilo Instagram che conta più di ottanta milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra set, impegni lavorativi e servizi fotografici.