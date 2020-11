Ecco cos'è successo nei primi due episodi della terza stagione di 'Riviera', in onda su Sky Atlantic il mercoledì sera alle 21.15 (la serie è disponibile on demand e in streaming su NOW TV). ** ATTENZIONE: SPOILER **

Dopo gli eventi della seconda stagione , Georgina – ora non più Clios, bensì Ryland – prova a lasciarsi il passato alle spalle e a mettere un po’ di ordine nella sua vita reinventandosi esperta di restituzione di beni artistici e tenendo lezioni in merito, una carriera decisamente tranquilla e senza grossi colpi di scena. Un suo carismatico e noto collega, Gabriel Hirsch, però, ha ben altri piani per lei e per il suo talento: perché invece di chiudersi tra le quattro mura di una stanza non si unisce a lui per mettere in pratica le sue preziose lezioni?

Messa alle strette, Georgina è costretta a rubare la pistola a uno dei sicari e a sparare per salvare il collega, uccidendo un uomo. E’ presto chiaro che sulle loro tracce non c’è soltanto il sopracitato Luca: a quanto pare anche Ellen Swann – l’assistente personale e capo dello staff della glaciale multi miliardaria Alexandra “Alex” Harewood, uno dei nomi più importanti in campo tecnologico e informatico – e Cesar Alsina Suarez – il figlio minore di Victor Alsina Suarez, il sindaco di Buenos Aires – li stanno cercando. Ma per quale motivo?

Proprio per questo motivo ritroviamo il personaggio di Julia Stiles a Venezia, alla ricerca di un’opera di Picasso che è stata trafugata dai nazisti. Georgina e Gabriel si infiltrano a una festa organizzata da un noto mercante d’arte dai metodi e dell’etica non proprio cristallini, un certo Luca. La nostra incalza il “trafficante” in merito alla provenienza del dipinto in questione, mettendolo alle strette. La situazione peggiora drasticamente quando Georgina e Gabriel lasciano il party…e vengono inseguiti da alcuni individui armati!

Georgina scopre che il rosario in questione è in mano a Gabriel, che l’ha intascato di nascosto durante il party veneziano. Ecco il motivo per cui sono finiti entrambi nel mirino di questa gente senza scrupoli. La nostra prova a sistemare le cose restituendo l’oggetto a Luca, ma è troppo tardi: il mercante d’arte, infatti, è stato assassinato, e il suo killer, Cesar, si trova ancora lì, all’interno dell’edificio. Partono alcuni colpi di pistola, ma Georgina riesce a salvarsi per il proverbiale rotto della cuffia. Una volta al sicuro, però, scopre che il suo socio è stato rapito da Ellen ed è stato portato a Saint-Tropez. Nonostante sia l’ultimo dei suoi desideri, per lei è arrivato il momento di tornare in Riviera.

In breve, la campagna per la rielezione di Victor è in seria difficoltà a casa di un ecclesiastico un po’ troppo idealista e un po’ troppo schietto. Enrique Romero, questo il suo nome, sostiene infatti le proteste di una donna, una certa Juliana Castillo, che vuole la verità sulla morte piuttosto sospetta del figlio, Tomas. La zia di Enrique, Gloria, ha promesso all’attuale sindaco della capitale dell’Argentina di raccontargli dei segreti piuttosto compromettenti sul nipote…ma solo se in cambio riavrà indietro un cimelio di famiglia, un antico rosario che per lei evidentemente ha un gran valore.

Gabriel prova a vendere il rosario a Alexandra Harewood, ma Georgina vuole ritrovare il legittimo proprietario. Non sanno che intanto a Venezia l’assassinio di Luca è stato scoperto e denunciato alle autorità. Victor intima a Cesar di abbandonare immediatamente la scena del crimine e di raggiungere suo fratello. Intanto Daphne si apre con la sua ex amica e le confessa che la scoperta del lato oscuro del gemello è stata un colpo durissimo. Parli del diavolo e spuntano le corna, ed ecco comparire proprio il diretto interessato, che non fa niente per nascondere il suo odio e il suo disprezzo. Gabriel non ci mette molto a capire due cose: che i due Eltham hanno un legame a dir poco tossico, e che Nico e Georgina non si piacciono neanche un po’. Per questo motivo è piuttosto stupito, e decisamente sospettoso, quando l’uomo invita la sua partner a fare un giro in barca, promettendole preziose informazioni su Alex.

Georgina fa analizzare e valutare il rosario da un gioielliere esperto in manufatti antichi, ma il destino è contro di lei, perché viene derubata! Senza perdersi d’animo, la nostra rincorre il ladro, ma questi le ruba la pistola, lasciandole invece la borsa. Il sollievo dura però poco: a Saint-Tropez, infatti, c’è anche una sua vecchia e decisamente sgradita conoscenza, Nico Eltham. L’uomo si trova lì per una regata, e non ci pensa due volte a dirle senza mezzi termini di stare alla larga da sua sorella. Più facile a dirsi che a farsi, però, e nel giro di poco Georgina e Gabriel, nuovamente libero, si ritrovano davanti proprio Daphne, ora divorziata, e il suo nuovo compagno, Dario Alsina Suarez, il figlio maggiore di Victor.

Nico rivela alla sua nemica di essere a conoscenza della sua situazione, e l’avvisa: meglio non mettersi contro quella donna così glaciale. E’ disposto ad aiutarla, ma a una condizione: non dovrà mai più mettersi in contatto con sua sorella. Georgina non si fa dire da nessuno cosa fare e lo manda a quel paese senza pensarci due volte. Si rende però conto troppo tardi che quel giro in barca è stato un diversivo: mentre lei era lontana, Dario e Cesar hanno rapito Gabriel, e per salvargli la vita non può fare altro che consegnare loro il maledetto rosario.

A regata conclusa, Georgina e Gabriel partecipano al party organizzato da Harewood nella speranza di mettere in chiaro alcune cose, ma una Daphne a dir poco disperata e soffocata dal comportamente possessivo e coercitivo di Nico si butta in piscina per farla finita.