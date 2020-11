The Crown: la storia di Carlo e Sarah Spencer, sorella di Lady Diana

Lo show targato Netflix sa però scavare a fondo nei registri storici, proponendo storie da molti dimenticati. È proprio il caso della famiglia Spencer. Diana non è stata la prima fidanzata di Carlo in famiglia.

La quarta stagione di “ The Crown ” porta al centro della narrazione molte coppie di personaggi, le cui storie hanno segnato il Regno Unito negli ultimi decenni. Basti pensare al confronto tra Margaret Thatcher e la Regina Elisabetta II , così come quello tra quest’ultima e Lady Diana Spencer .

Il Principe ebbe infatti un flirt con Sarah Spencer, sorella maggiore di Diana. Un rapporto che “The Crown” porta sullo schermo. Carlo d’Inghilterra, sottostando al volere della Regina, fu costretto a dare il via alla ricerca della candidata perfetta per diventare la consorte di un futuro Re. Un profilo che, stando alla Corona, non si adattava affatto a quello di Camilla Parker Bowles, il grande amore del Principe, che l’ha poi sposata nel 2005.

Venne presentata una lista di circa 20 candidate papabili, tutte di ottima famiglia e dal passato immacolato. Un elenco nel quale figuravano le due sorelle Spencer, con Carlo che, seppur per un breve periodo, ha frequentato la maggiore delle due, Sarah. Una storia sconosciuta ai più giovani, soprattutto al di fuori del Regno Unito.

La storia di Carlo e Sarah Spencer

Più che una relazione, si è trattato di un flirt, considerando quanto sia effettivamente durata tra i due. Pochi mesi e tutto è scoppiato come una bolla di sapone tra il Principe Carlo e Sarah Spencer. L’anno era il 1977 e sembra che le ragioni dell’addio siano da rintracciare nelle intemperanze di lei, che a corte ritenevano fin troppo frivola per essere la moglie di un futuro Re.

Porte chiuse definitivamente alla giovane dopo una sua intervista, nel corso della quale è stato rivelato fin troppo del suo passato e, soprattutto della sua visione di Carlo. Dai problemi d’alcolismo a quelli d’anoressia, confessando d’aver avuto un gran numero di fidanzati. A ciò si è poi aggiunta la coltellata definitiva: “Non sposerei Carlo se fosse stato uno spazzino, invece che il futuro Re d’Inghilterra”. Ecco la goccia che ha fatto traboccare il vaso, con Sarah che è però rimasta amica dell’erede al trono, al punto da presentargli sua sorella minore Diana.

L’addio a Carlo non ha di certo portato male a Sarah Spencer, oggi 65enne. Un anno prima del royal wedding è giunta all’altare con Neil McCorquodale, col quale ha avuto tre figli ed è ancora felicemente sposata.