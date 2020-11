Lovecraft Country, la recensione del quinto e del sesto episodio

Leggi la recensione del quinto e del sesto episodio di 'Lovecraft Country', in onda su Sky Atlantic e disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV - ** ATTENZIONE: SPOILER **

Dopo un quarto episodio quasi “alla Indiana Jones”, con Leti, Tic e Montrose alle prese con sotterranei e trappole mortali, Lovecraft Country riprende non tanto dai protagonisti della serie, quanto da un personaggio che finora era rimasto in secondo piano: stiamo parlando di Ruby, interpretata da Wunmi Mosaku. Dopo la notte di sesso sfrenato con William, la sorella di Leti si sveglia “un po’ diversa” dal solito: per farla breve, si ritrova trasformata in una donna bianca. In principio è sconvolta dall’accaduto, ma scopre presto due cose: innanzitutto che dietro questa trasformazione c’è lo zampino dello stesso William; in secondo luogo, che la metamorfosi è temporanea e il ritorno allo stato originario è molto, molto (molto, molto) doloroso. Il suo amante di una notte la lascia libera di decidere cosa fare del suo dono. E Ruby, pur spaventata, non ha dubbi: vuole godersi la vita come solo a un bianco è permesso di fare.

Ruby, nei panni del suo alter ego bianco, si fa assumere nel centro commerciale dove aveva rinunciato a lavorare perché c’era già una commessa nera, Tamara. Qui deve però confrontarsi con il razzismo nemmeno troppo velato delle colleghe e con un datore di lavoro viscido: questo lato dell’uomo viene fuori in particolare quando Tamara, suo malgrado, deve portare tutto il team per un “safari” notturno in un quartiere afroamericano. Ebbro, l’uomo cerca di violentarla, ma viene respinto. Ad assistere alla scena, non vista, c’è Ruby. Dopo aver ricambiato il favore a William, nascondendo un artefatto misterioso nello studio del capitano Lancaster a una festa dove si fa passare per cameriera, Ruby incontra Christina, che le spiega il vero senso del dono della metamorfosi: ritrovarsi per la prima volta libera di essere se stessa, fino in fondo. Al che Ruby capisce cosa vuole davvero più di tutto. Tornata al centro commerciale, seduce il suo datore di lavoro e lo lega. Ma il poveretto, che si aspettava una sessione erotica piccante, finisce invece sodomizzato a sangue da un tacco a stiletto, mentre la donna bianca che aveva assunto perde pezzi di carne, rivelando la sua vera essenza.

Nel frattempo, quando Tic capisce che Montrose ha ucciso Yahima e si è liberato delle pagine del libro di Titus, massacra di botte il padre, sfogando anni di rabbia repressa per i maltrattamenti subiti. A salvare lo sventurato Montrose è solamente l’intervento di Leti, che rimane però sconvolta dal lato violento dell’uomo di cui si è innamorata. I due in ogni caso si rappacificano e Leti consegna ad Atticus il rullino con le foto scattate alle pagine vergate da Titus. A proposito di Montrose, durante l’episodio scopriamo un nuovo particolare su di lui, ovvero la sua relazione con un uomo che si esibisce in un locale come drag queen.

Lovecraft Country, cos'è successo nel sesto episodio

approfondimento

Le 10 serie tv da guardare in occasione della notte di Halloween



Con il suo sesto episodio, Lovecraft Country si concede una lunga digressione che ci porta alcuni anni indietro, in Corea. Qui facciamo finalmente conoscenza con Ji-Ah (interpretata da Jamie Chung), all’apparenza una timida studentessa alla scuola per infermiere, che vive con la madre, preoccupata perché dopo la morte del marito la reputazione della loro casa è rovinata. La giovane non ha amici, a parte una collega sfrontata da cui sembra essere attratta. La futura amante di Atticus però non è una ragazza qualunque: è una kumiho, uno spirito-volpe evocato da una sciamana su richiesta della madre, per vendicarsi del marito che abusava di sua figlia. Lo spirito ha però preso il posto della giovane, che tornerà “in vita” solo quando la kumiho avrà assorbito cento anime. Per reperire la “materia prima”, questo essere con le sembianze di Ji-Ah seduce e poi uccide degli sventurati con le sue code-tentacolo.



Nel frattempo, la Corea del Nord, comunista, tenta l’invasione del Sud, soccorso dagli alleati americani. Ji-Ah, impegnata come infermiera di guerra, ha quasi completato il suo compito, ma decide di non rubare la centesima anima e per questo si scontra con la madre, che la considera un mostro e spera ancora di riavere sua figlia. Un evento fa però cambiare idea a Ji-Ah: gli americani scoprono che nel suo reparto c’è una spia comunista e la portano in caserma con altre infermiere. Per far confessare la colpevole, un soldato spara a sangue freddo a un’infermiera: si tratta di Atticus. Alla seconda innocente uccisa, l’amica di Ji-Ah confessa e viene portata via per essere torturata e giustiziata. Quando tempo dopo Ji-Ah si trova davanti Atticus ferito, decide di vendicarsi. Peccato che il giovane si dimostri di buon cuore e pentito per le atrocità commesse. Per questo, alla loro “prima volta” (che per Tic è la prima in assoluto) decide di risparmiarlo e invece di ucciderlo lo caccia via. Comincia così la loro love story improbabile, messa a repentaglio dal conflitto, ma ugualmente felice.



A Tic viene però concessa la possibilità di tornare in patria e vorrebbe che Ji-Ah lo seguisse. I due fanno l’amore, ma lei questa volta non riesce a controllare le sue code. Non solo come con le altre sue vittime riesce a rivivere il passato di Atticus, ma questa volta ne vede il futuro, un futuro di morte. Il ragazzo fugge terrorizzato. Lei è affranta, ma risoluta: non vuole più essere un mostro e spera in qualche modo di salvare il suo amato. La madre, che alla fine sembra accettarla per quello che è, la riporta dalla sciamana che l’aveva evocata.