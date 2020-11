WandaVision, svelata la data di uscita della serie

WandaVision è la nuova serie targata Marvel Studios in arrivo su Disney+ . Poche ore fa il profilo ufficiale Twitter ha annunciato la data di distribuzione entusiasmando immediatamente il pubblico.

WandaVision: la serie in uscita il 15 gennaio 2021

approfondimento

WandaVision, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv Marvel

Dopo i grandi riscontri ottenuti dal primo trailer, ora la piattaforma di streaming ha finalmente svelato il giorno di debutto della serie pronta a conquistare il pubblico in ogni angolo del pianeta.

WandaVision arriverà su Disney + il 15 gennaio 2021 per racconterà le avventure di Wanda Maximoff e Visione, questa la trama ufficiale: “WandaVision unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe e vede protagonisti Wanda Maximoff e Visione, due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate, che iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra”.