Emily in Paris, Netflix conferma che ci sarà una stagione 2

Netflix: l’annuncio dei nuovi episodi

I dieci episodi della prima stagione hanno conquistato il pubblico riscuotendo ottimi consensi anche da parte della critica, ora Lily Jane Collins, questo il nome all’anagrafe, si prepara a raccontare nuove avventure.

Infatti, pochi minuti fa Netflix ha comunicato la realizzazione della seconda stagione. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Twitter ufficiale della piattaforma di streaming che ha condiviso un breve filmato dalla durata di circa trenta secondi con tutti i protagonisti principali della serie.

Non ci sono notizie per quanto riguarda l’inizio delle riprese e la possibile data di distribuzione, non resta quindi che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri; nel giro di poco tempo il video ha ottenuto decine di migliaia di visualizzazioni.