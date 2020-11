The Witcher 2, nuovo stop alle riprese: 4 positivi al Covid

Nuovi controlli isolati per riuscire a ripartire in fretta presso gli Arborfield Studios di Londra

Riprese nuovamente ferme sul set di “ The Witcher 2 ”, ancora a causa di alcune positività al Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). Lo show di Netflix deve fronteggiare un secondo stop dopo gli esiti degli ultimi test di routine eseguiti su cast e troupe. Nulla è stato rivelato sull’identità delle persone risultate positive, così come alcuna informazione è trapelata sulla loro appartenenza alla troupe tecnica o al cast.

A seconda dei tempi necessari per riprendere i lavori verrà delineata una nuova tabella di marcia. Tutto ciò potrebbe portare a un nuovo ritardo nel caricamento dello show su Netflix, che non ha ovviamente ancora rilasciato una data ufficiale. I fan però attendevano la serie per la metà del 2021.

Una volta effettuati nuovamente i controlli e isolati i positivi per il tempo necessario, la produzione darà il via alle riprese presso gli Arborfield Studios. Mancano ancora comunicati ufficiali in merito ma a prendere la parola è stata la showrunner Lauren S. Hissrich, che su Twitter ha fornito alcuni aggiornamenti ai fan: “Ehi, tutto è sottosopra, quindi grazie per l’amore e il supporto per il nostro piccolo pezzo di mondo. Noi Witcher stiamo bene. La salute e la sicurezza della crew e delle loro famiglie vengono al primo posto. Faremo di tutto per proteggerli. Torneremo presto”.