Flashdance, in arrivo una serie ispirata al film

The Hollywood Reporter ha annunciato l’avvio della produzione di una serie televisiva per Paramount+

Flashdance: in arrivo la serie TV

Nelle scorse ore The Hollywood Reporter ha lanciato in esclusiva un’indiscrezione che ha entusiasmato il pubblico, ovvero Paramount+ ha dato il via alla produzione di un reboot basato proprio sul film.

Il progetto vanta la presenza Lynda Obst, producer del film degli anni ’80, coinvolta come executive producer e per il controllo generale di tutta la produzione, presenti Tracy McMillan per la scrittura della sceneggiatura e Angela Robinson per la regia dell’episodio pilota e come executive producer.