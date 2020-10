Tornano i Power Rangers sia con film che con serie tv

The Hollywood Reporter ha annunciato l’inizio della produzione per i nuovi lavori dedicati all’universo dei giovani supereroi

Un franchise che ha dominato sale cinematografiche e schermi televisivi imponendosi come un vero e proprio fenomeno mediatico. Nel corso degli anni i Power Rangers hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo, ma ora si sta per alzare il sipario su una nuova era, stando a quanto rivelato dal magazine The Hollywood Reporter.

Power Rangers: in arrivo un nuovo universo approfondimento Power Rangers: il trailer italiano Jonathan Entwistle, celebre creator per serie targate Netflix, è stato chiamato per dare vita al nuovo percorso narrativo dei supereroi celebri in tutto il mondo. Infatti, The Hollywood Reporter ha dichiarato che Jonathan Entwistle avrà il compito di supervisionare in toto il progetto dirigendo anche film e adattamenti televisivi.