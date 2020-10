We Are Who We Are, le anticipazioni degli episodi 5 e 6. VIDEO

Penultimo appuntamento su Sky Atlantic con 'We Are Who We Are', la serie tv creata da Luca Guadagnino. Non perdere il quinto e il sesto episodio, in onda venerdì 23 ottobre alle 21.15 (disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

We Are Who We Are, episodio 5 Giulia è alla ricerca di Harper, ma Caitlin va in panico: non può uscire con lei senza essersi preparata a dovere…dunque è arrivato il momento di compiere un passo difficile ma necessario: si taglierà i capelli, e finalmente comincerà una nuova fase della sua vita. Finalmente, soprattutto, potrà davvero essere sé stess*. Intanto Danny, che soffre per la lontananza di Craig ed è allo sbando, è sempre più distante da tutto e da tutti, anche da sua madre, "colpevole" di essere diventata amica di Maggie. Anche Jenny è costretta a guardarsi dentro: vuole veramente quella vita, oppure finora si è accontentata? Complice un'inaspettata serata al cinema, Fraser e Jonathan approfondiscono la loro amicizia. Richard è costretto a obbedire a un ordine, secondo lui ingiusto, di Sarah, e, come se non bastasse la sua famiglia sembra essersi dimenticata di lui: cosa sta succedendo??