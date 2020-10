Usa 2020, la reunion di Happy Days a sostegno dei dem in Wisconsin

Domenica 25 ottobre Henry Winkler, Ron Howard, Don Most, Anson Williams e Marion Ross saranno protagonisti di un evento virtuale per raccogliere fondi a sostegno del partito Democratico

Happy Days voterà Dem alle prossime elezioni Usa del 3 novembre (LO SPECIALE). A conferma della notizia arriva l'annuncio di una reunion del cast in occasione di un evento digitale per sostenere il partito di Joe Biden, domenica 25 ottobre. Saranno i "superstiti" della famosissima serie andata in onda negli anni Settanta, tra cui il protagonista Fonzie, Henry Winkler, e Richie Cunningham, Ron Howard, a intrattenere il pubblico per raccogliere fondi.