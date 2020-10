Elezioni Usa 2020, Taylor Swift: "Voterò per Joe Biden"

La cantante americana, in un'intervista alla rivista "V Magazine", ha dato il suo appoggio al candidato democratico e alla sua vicepresidente Kamala Harris. Secondo la star serve un presidente che "riconosca che le persone di colore meritano di sentirsi sicure e rappresentate, che le donne meritano il diritto di scegliere cosa succede al loro corpo e che la comunità LGBTQ+ venga riconosciuta e inclusa"

"Voterò per Joe Biden e questa sera guarderò il dibattito con la sua vicepresidente Kamala Harris e la sosterrò". Con un post su Instagram, Taylor Swift ha pubblicamente indicato il nome del candidato presidente per cui voterà alle prossime elezioni americane (LO SPECIALE), previste per il 3 novembre.