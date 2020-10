Stranger Things 4, rivelati i titoli dei primi quattro episodi

Rivelati i titoli dei primi quattro episodi di “Stranger Things 4”. Ecco l’account Twitter da seguire per nuove anticipazioni

I fan di “Stranger Things” non vedono l’ora di poter tornare nel mondo creato dai Duffer Brothers. La terza stagione è stata devastante sotto tanti punti di vista, considerando il difficile rapporto padre-figlia venutosi a creare tra Eleven e Hopper, con quest’ultimo che ha fatto a dir poco fatica ad accettare il fatto che lei stesse crescendo e avesse bisogno di più spazio. Un padre sofferente, che non ha mai dimenticato la sua prima figlia, morta anni prima. Comprensibile dunque il timore di perdere anche lei.

approfondimento Le migliori serie tv da vedere a ottobre Hopper è sempre stato pronto a tutto pur di tutelarla e alla fine si è mostrato disposto anche all’estremo sacrificio. È così che i fan hanno visto concludersi la terza stagione. I creatori dello show sapevano però di non poter tenere nascosta a lungo la grande rivelazione della quarta stagione, ovvero il fatto che Hopper fosse ancora in vita. Hanno così deciso di anticipare tutti, evitando così foto rubate sul set e avvistamenti di David Harbour. È stato diffuso un teaser nel quale lo si vede impegnato in lavori forzati in Russia. Gran parte della quarta stagione sarà incentrata proprio sul suo ritorno a casa, da Eleven, che nel finale dell’ultima stagione piange a dirotto per il padre perso, il primo vero padre mai avuto. Tutto ciò fa sorgere nuovamente una domanda: quando arriverà “Stranger Things 4”? Non esiste ancora una risposta ufficiale, considerando come cast e troupe siano riusciti a tornare sul set soltanto di recente. L’avvio alle riprese è avvenuto lo scorso 28 settembre. Tutto lascia pensare dunque a una distribuzione dei nuovi otto episodi nel corso del 2021, magari nella prossima primavera. Per ora non si hanno altro che piccole anticipazioni.

Stranger Things 4, i titoli degli episodi approfondimento Le serie TV in arrivo dopo lo stop per il coronavirus Ogni giorno migliaia di fan avanzano richieste agli sceneggiatori, così come agli attori di “Stranger Things”. Ogni anticipazione possibile è oro per chi attende con ansia il nuovo capitolo della storia che, come confermato dai Duffer Brothers, non sarà l’ultimo. Esiste già un finale nella loro mente e non verrà delineato nel corso della quarta stagione. L’account Twitter della writer’s room di “Stranger Things” aveva svelato lo scorso anno il titolo del primo episodio della quarta stagione: “Chapter One: The Hellfire Club”. Di recente gli sceneggiatori hanno deciso di soddisfare le richieste di altri fan, diffondendo i titoli di altri episodi. Il secondo sarà: “Chapter 2: Tick Tok Mr. Clock”, mentre il terzo sarà: “Chapter 3: You Snooze You Lose”. Spazio infine al quarto titolo diffuso: “Chapter 4: Wakey Wakey Eggs and Bakey”.