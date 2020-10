"Pomodori verdi fritti alla fermata del treno" diventa una serie TV

Pomodori verdi fritti alla fermata del treno sta per diventare una serie TV. L’iconico film diretto da Jon Avnet si prepara a conquistare nuovamente il pubblico di tutto il mondo, stando a quanto riportato anche dal sito Movieweb .

Reba McEntire , nota anche con l’appellativo di Regina del Country, è il primo nome annunciato del cast che vedrà come produttori esecutivi Norman Lear e Jennifer Cecil, quest’ultima coinvolta anche nella scrittura della sceneggiatura; nel progetto anche Fannie Flagg. La serie tv sarà un riadattamento del libro in chiave moderna e un prosieguo di quanto visto nell’iconica pellicola.

La pellicola, distribuita nel 1991 e basata sul romanzo Pomodori verdi fritti al caffè di Whistle Stop di Fannie Flagg , ha emozionato gli spettatori conquistando anche il favore della critica; ora la NBC è pronta per un nuovo progetto.

Anni 90, l'horror "So cosa hai fatto" diventa una serie tv

Il film è uno dei lavori cinematografici più iconici della settima arte, infatti nel corso degli anni la pellicola ha assunto sempre maggior popolarità fino a diventare un vero e proprio cult . Pomodori verdi fritti alla fermata del treno ha ottenuto straordinari responsi anche da parte della critica conquistando ben due candidature alla sessantaquattresima edizione degli Academy Awards nelle categorie Miglior attrice non protagonista e Miglior sceneggiatura non originale.

Anni ’90: il ritorno

Pomodori verdi fritti alla fermata del treno non è l’unico iconico film degli anni ’90 che si appresta a ispirare una serie televisiva, infatti poche ore fa The Hollywood Reporter ha annunciato l’inizio della produzione di una serie basata sul film horror So cosa hai fatto, ispirato all’omonimo romanzo di Lois Duncan.

Inoltre, Will Smith (FOTO) ha annunciato la produzione di due stagioni del reboot in chiave drama di Willy, il principe di Bel-Air.