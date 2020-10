His Dark Materials, il nuovo trailer della seconda stagione

Il 16 novembre la seconda stagione di His Dark Materials - Queste oscure materie farà il proprio esordio negli USA su HBO, per poi andare in onda prossimamente anche in Italia su Sky Atlantic

Si avvicina sempre più il debutto americano della seconda stagione di “His Dark Materials”. La data prevista da HBO è il 16 novembre 2020, per uno show che, così come per la prima stagione, sarà trasmesso in Italia da Sky Atlantic. Aumenta l’hype dei fan per i nuovi episodi, che si baseranno su “La lama sottile”, secondo romanzo della saga fantasy di Philip Pullman. È stato diffuso il trailer ufficiale della nuova stagione, annunciando incredibili avventure per i protagonisti amati negli episodi trasmessi e le nuove aggiunte al cast. Il filmato preannuncia l’approdo in un nuovo mondo. Tutti sono alla ricerca di Lyra e Will, immersi in questa dimensione sconosciuta. C’è chi intende proteggerli a ogni costo, rispettando i dettami della profezia, e chi invece vuole disfarsene, prendendo il controllo di questa differente realtà.

Per quanto concerne il cast, i fan potranno rivedere i protagonisti della prima stagione. Spazio dunque a Dafne Keen, che interpreta Lyra. La giovane rappresenta il motivo principale per il quale le riprese sono state effettuate con largo anticipo. Un bene, considerando i blocchi dovuti al coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). La produzione temeva cambi fisici in lei, data l'età, il che avrebbe complicato il senso di continuità narrativa. Al suo fianco ci sarà Amir Wilson, ovvero Will Parry, un personaggio apparso nella prima stagione, che avrà ben più spazio in questa. Ruth Wilson e Lin Manuel Miranda saranno Marisa Coulter e Lee Scoresby. Tornerà anche James McAvoy, nei panni di Lord Asriel. Si aggiunge all'elenco Andrew Scott, che interpreterà il Colonnello John Parry, ovvero il padre di Will misteriosamente scomparso anni prima. Suo figlio è alla ricerca della verità sul suo conto e i fan attendono con ansia la nuova stagione per scoprire se ci sarà o meno il tanto atteso incontro.