Su Sky Atlantic è in arrivo 'The Third Day', una miniserie in sei parti che ci terrà incollati allo schermo per tre lunedì sera a partire dal 19 ottobre alle 21.15 (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV). Nel cast troviamo Jude Law (The Young Pope e The New Pope), Emily Watson (Chernobyl), Paddy Considine (The Outsider), e Naomie Harris (Moonlight)