Jurassic World: Nuove avventure, il teaser della seconda stagione

The Haunting of Bly Manor: pubblicata la sigla della serie TV

The Crown, la foto di Lady Diana in abito da sposa

Nel frattempo Netflix continua a pubblicare scatti e video di alcune delle nuove produzioni in arrivo. In primis, abbiamo visto la foto dell’abito nuziale indossato da Emma Corin nei panni di Lady Diana nel corso della quarta stagione della serie The Crown, successivamente gli account social della piattaforma di streaming hanno pubblicato la sigla della serie The Haunting of Bly Manor, ovvero la seconda stagione della serie antologica che ha fatto il suo debutto pochi giorni fa.

Per quanto riguarda le pellicole, distribuito il trailer del film The Prom con Meryl Streep (FOTO), Nicole Kidman e James Corden, quest’ultimo protagonista di un’intervista con Whoopi Goldberg durante la quale ha annunciato l’inizio dei lavori per il terzo film dell’iconico Sister Act.