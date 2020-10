Doctor Who, le foto dello speciale di Natale

Si avvicina lo speciale di Natale di Doctor Who. Ecco le ultime informazioni su “Revolution of the Daleks” e la tredicesima stagione

Il prossimo appuntamento fissato con “Doctor Who” è lo speciale di Natale. Un appuntamento che i fan della serie TV britannica adorano. Una tradizione rispettata quasi ogni anno, che torna ad allietare gli appassionati del Dottore in questo particolare 2020. Aver girato il tutto con largo anticipo si è rivelata una mossa decisamente vincente, considerando i successivi stop forzati a causa dell’emergenza coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Nel corso di un panel virtuale dedicato a "Doctor Who", indetto in occasione del Comic-Con di New York, sono state diffuse le prime foto dell'episodio speciale, che anticipa l'ultima stagione con protagonista Jodie Whittaker nei panni del Dottore (la regola, non scritta, vuole una rigenerazione dopo tre stagioni). Il titolo dello speciale di Natale è "Revolution of the Daleks", che avrà come protagonista il trio già apprezzato nelle ultime due stagioni, composto da Jodie Whittaker nei panni del Dottore, come detto, Mandip Gill, ovvero Yaz, Tosin Cole che interpreta Ryan e Bradley Walsh come Graham. Sarà un Natale a dir poco pericoloso, dal momento che il nemico da battare è il più antico e potente della storia del Dottore.

È stata diffusa la sinossi ufficiale dell'episodio speciale di "Doctor Who", dal titolo "Revolution of the Daleks". Il Dottore si ritrova rinchiusa in una prigione aliena di massima sicurezza. È totalmente isolata e non vede dinanzi a sé alcuna chance di fuga. Sulla Terra, intanto, i suoi amici Yaz, Ryan e Graham conducono la propria vita come un tempo, senza di lei, senza avventure in giro per l'universo e a spasso attraverso varie epoche.

Le vecchie abitudini sono però dure a morire e tutte le avventure vissute rendono alquanto difficile adattarsi a una vita normale. Tutto cambia soprattutto quando i tre scoprono che sta per essere messo in atto un piano inquietante. Un piano che vede protagonisti i Dalek. In che modo però il gruppo potrà fronteggiare una minaccia di tale portata senza il supporto del Dottore? La viaggiatrice nel tempo, stando alle foto rilasciate, è stata costretta in prigionia per molti mesi, forse anni, il che potrebbe avere un impatto sulla sua psiche.