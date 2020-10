4/17 ©Getty

Ma dove l'abbiamo già visto? Nei film The Dentist, Studio 54, Se mi lasci ti cancello, Collateral, Tutti gli uomini del Re, Zodiac, Nel paese delle creature selvagge, Shutter Island, I ragazzi stanno bene, The Avengers (tutta la saga cinematografica), Iron Man 3, The Normal Heart, Il caso Spotlight, Captain Marvel, giusto per fare alcuni titoli!

I migliori film di Mark Ruffalo