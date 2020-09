Yellowstone 2, le anticipazioni degli episodi 7 e 8

Penultimo appuntamento su Sky Atlantic con la seconda stagione di 'Yellowstone', la serie tv creata da Taylor Sheridan con protagonista il Premio Oscar Kevin Costner. Non perdere gli episodi 7 e 8, in onda mercoledì 23 settembre alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Yellowstone 2, episodio 7

I Beck vanno all’attacco, e colpiscono su più fronti. Jenkins, Rainwater e Beth, che ha la sfortuna di avere a che fare con Malcolm, non si lasciano intimidire, ma i due fratelli sono molto determinati…e molto pericolosi. Kayce e Monica si riavvicinano, ma tra loro ci sono ancora troppe cose non dette. Jamie è in crisi e non sa come andare avanti: forse ha ragione suo padre, forse è tempo di ripartire da zero. Rip fa da babysitter a Tate, e scopre di avere un talento innato. John sa che presto arriverà il momento di farsi da parte, ma intanto bisogna lottare per proteggere l’impero di famiglia. E’ ora di giocare duro, ed è anche ora di giocare sporco.

Yellowstone 2, episodio 8

Monica vuole provare a fidarsi di Kayce, ma non sa se può fidarsi di John. Jimmy ripaga il suo debito, ma il passato non ha ancora finito con lui. Jamie riparte da zero, ma ci vorrà del tempo prima che suo padre possa tornare a fidarsi di lui. Beth e Rip sono sempre più vicini. Dutton non ha altra scelta: per sconfiggere i Beck dovrà allearsi con Jenkins e Rainwater. Tate non vede l’ora di saltare in sella al suo cavallo.