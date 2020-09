Perry Mason, le anticipazioni degli episodi 3 e 4

Su Sky Atlantic è in onda la prima stagione di 'Perry Mason', la serie tv targata HBO che ci porta alla scoperta delle origini di uno degli avvocati più famosi di sempre. Non perdere gli episodi 3 e 4, in onda venerdì 18 settembre alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Perry Mason, episodio 3

Dopo la scoperta della relazione clandestina tra Gannon e Emily, Barnes prova a incolpare pubblicamente quest’ultima del rapimento e della morte del piccolo Charlie. Per Perry, E.B. e Della la situazione si fa piuttosto complicata: bisogna scoprire il vero colpevole, o le cose potrebbero mettersi molto male per Mrs. Dodson. Per fortuna, Strickland scopre alcune cose interessanti sul defunto George che potrebbero tornare utili. Mason prova a parlare con Drake, ma Drake non è molto collaborativo. Alice va a trovare Emily in carcere: sarà sempre dalla sua parte, è una promessa. La sua malattia, però, torna a farle prepotentemente visita in un momento inaspettato…

Perry Mason, episodio 4

Preoccupati per lo stato psicologico di Suor Alice, Baggerly e gli altri membri anziani prendono il controllo della congregazione. Perry ha bisogno di una seconda autopsia, questa volta onesta, sul corpo di George Gannon, così chiede aiuto a Pete e a Virgil per mettere insieme un piano. E.B. usa le nuove informazioni in suo possesso per mettere pressione su Barnes: l’obiettivo è far cadere le accuse, così Emily finalmente potrà uscire di prigione. Ma non sarà facile. Della, comunque, è ancora assolutamente convinta della sua innocenza. Il detective Ennis fa un incontro decisamente inaspettato.

