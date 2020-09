Lucifer, i blooper della quarta stagione. VIDEO

Nel corso del panel è stato mostrato un filmato in esclusiva al pubblico presente. Un’anteprima dell’episodio musicale, mostrata in seguito da Tom Ellis sul suo profilo Twitter. Nella scena in questione tutti iniziano a ballare e cantare, come se fossero travolti da un incantesimo. Inizialmente Lucifer li guarda con sospetto, mentre si diffondono le note dei Queen, per poi lasciarsi travolgere dalla coreografia.

Mancano otto episodi al completamento della quinta stagione di “Lucifer”. Uno di questi sarà un vero e proprio musical , come spesso accade nelle longeve serie americane. Basti pensare a show come “Castle” e “Scrubs”, per fare due esempi celebri.

In merito a questo episodio si sono espressi anche Ildy Modrovich e Joe Henderson, i due showrunner della serie TV. L’idea è nata dopo la performance “Luck Be A Lady”, con Tom Ellis e Aime Garcia: “Parte della sfida è stato provare a trovare un senso per rendere questo episodio un musical. Devi avere una ragione alla base della storia sul perché tutti inizino a cantare”.

Il titolo sarà “Bloody Celestial Karaoke Jam”. Qualcosa è stato dunque rivelato, ma viene a mancare proprio la motivazione tra gli spoiler offerti dal cast. Il pubblico dovrà attendere ancora qualche mese per scoprirla.

Il cast ha dovuto lavorare duramente per le registrazioni dei brani e le coreografie. Lo stesso dicasi per la crew. Basti pensare che per Tom Ellis è stato creato un abito apposito. Una scelta forzata, considerando la necessità di ballare comodamente, senza provocare imbarazzanti strappi al completo. Modrovich ha però spiegato che, nonostante gli accorgimenti, il protagonista si è comunque ritrovato con i pantaloni strappati.

Lucifer 5, ritorno sul set

Cast e crew sono pronti a tornare sul set dopo l’interruzione forzata dei lavori, dovuta all’emergenza coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Giovedì 24 settembre dovrebbe essere la data individuata per far ripartire il countdown, avvicinandosi lentamente al caricamento dei restanti otto episodi su Netflix.

A diffondere la notizia è il sito “TVLine”, che spiega come il gruppo avvierà anche le riprese della sesta stagione dopo il completamento dei lavori per la quinta. I fan potrebbero ritrovarsi a guardare nuovamente “Lucifer” entro il 2020, considerando come della quinta stagione pare manchino soltanto pochi minuti degli episodi finali. Il lavoro è stato infatti completato al 99% prima dell’interruzione dovuta alla pandemia, come confermato da Lesley-Ann Brandt.