Su Sky Atlantic arriva la prima stagione di 'Perry Mason', l'avvincente serie tv di casa HBO che ci porta alla scoperta delle origini di uno degli avvocati del piccolo schermo più famosi di sempre, qui interpretato da Matthew Rhys. Scorri la gallery con le foto degli episodi 1 e 2, in onda venerdì 11 settembre alle 21.15 (la serie è disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV).