Lucifer 5, Tom Ellis e gli showrunner svelano nuove anticipazioni

Le prime otto puntate sono state divorate dai fan, ma ora cresce l’attesa per gli altri otto episodi, la cui data di uscita deve essere ancora svelata. Alcuni protagonisti della serie televisiva hanno commentato il colpo di scena più grande, ovvero l’arrivo di Dio (interpretato da Dennis Haysbert), intervenuto per sedare una lite tra i suoi figli angelici Lucifer, Michael e Amenadiel. Tom Ellis, il quale veste i panni sia di Lucifer che di Michael , ha rivelato qualche anticipazione sulla seconda parte della stagione, insieme ai co-showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson.

IL PARERE DI TOM ELLIS E DEI CO-SHOWRUNNER SULL’ARRIVO DI DIO

Tom Ellis ha confessato di essere rimasto sorpreso quando ha scoperto che sarebbe intervenuto il personaggio di Dio e ha dichiarato a Entertainment Weekly: "Non sapevo se la serie ne avrebbe mai parlato. E ogni volta che ne parlo ho la pelle d'oca perché Dennis è semplicemente geniale come essere umano e come attore. Se penso alla dinamica che ha portato al suo ingresso nello show mi emoziono. Insomma, non pensavo che saremmo arrivati fino a questo punto".

La comparsa di Dio non era prevista nei piani originari della serie. A spiegare i motivi del dietro-front è stato Ildy Modrovich: “Quando abbiamo inserito l'Inferno, nella prima stagione, abbiamo pensato che questo avrebbe cambiato le cose e ci siamo detti 'mai dire mai'. A spingerci è stato l’ordine di una quinta stagione come ultima (poi ne è stata annunciata anche una sesta, ndr.). Abbiamo avuto paura di demistificare eccessivamente Dio, che è la metafora di tutti i nostri padri”.