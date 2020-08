Lucifer 6: un episodio sarà dedicato al movimento Black Lives Matter

Nell'ultima stagione della serie tv, in streaming su Netflix, si affronterà il tema delle violenze della polizia, in particolare contro le persone di colore. A rivelarlo, in un'intervista, sono stati i co-showrunner della serie Ildy Modrovich e Joe Henderson

Il tema delle violenze della polizia, in particolar contro persone di colore, entra anche nella serie televisiva Lucifer, in streaming su Netflix. Nella sesta stagione una puntata sarà dedicata al comportamento dei poliziotti e alle conseguenti proteste del movimento Black Lives Matter. A rivelarlo sono stati i co-showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson che proprio in queste settimane stanno scrivendo l'ultimo ciclo di episodi.

"Siamo pur sempre una serie poliziesca" leggi anche Lucifer: è ufficiale, la serie TV rinnovata per la sesta stagione Nella serie, il protagonista interpretato da Tom Ellis è spesso al lavoro con la polizia, per questo Ildy Modrovich ha spiegato di aver deciso di includere il tema nella prossima stagione. "Quando siamo tornati nella stanza degli sceneggiatori, abbiamo iniziato a pensare che siamo pur sempre anche una serie poliziesca - ha detto in un'intervista - e ci siamo chiesti in che modo abbiamo contribuito a parlare dei problemi sistemici che attanagliano il sistema. Quindi abbiamo deciso di volerne parlare. Scriveremo una storia che tratterà l'argomento direttamente e ne siamo molto contenti". La sceneggiatrice ha anche confessato di voler dare una rappresentazione corretta con l'obiettivo di scuotere le coscienze parlando al cuore degli spettatori. "Vogliamo parlarne attraverso i nostri personaggi in modo emozionale e non retorico", ha aggiunto.