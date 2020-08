Dalla Terra alla Luna, la miniserie HBO con Tom Hanks su Sky Atlantic

Su Sky Atlantic arriva 'Dalla Terra alla Luna', la prestigiosa produzione HBO del 1998 tratta dal libro di Andrew Chaikin 'A Man on the Moon' e prodotta da Ron Howard, Brian Grazer, Tom Hanks e Michael Bostick. Nel cast Tom Hanks, Nick Searcy, Lane Smith, David Andrews, Daniel Hugh Kelly, Stephen Root, David Clyde Carr: Gerry Griffin Tim Daly, Steve Hofvendahl, Conor O'Farrell. L'appuntamento è ogni venerdì alle 21.15 a partire dal 14 agosto (episodi disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV)