Le Bureau 5, le anticipazioni degli episodi 5 e 6

E' in onda su Sky Atlantic la quinta stagione dell'avvincente produzione francese Le Bureau - Sotto copertura. Non perdere il quinto e il sesto episodio, in onda mercoledì 29 luglio alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Le Bureau 5, episodio 5

Nadia El Mansour e Pavel Lebedev/Guillame Debailly passano del tempo insieme a Mosca, col beneplacito di Karlov. Ed è come se il tempo non fosse mai passato. Marina va in aiuto di Mille Sabords sul campo, e lui, colpito, si apre con lei. Malotru recupera delle informazioni su Karlov, ma Ponte si rifiuta di reclutarlo, perché ciò potrebbe compromettere la missione di César. JJA, però, non è contento. Bakatine si reca a Phnom Penh per tenere d'occhio César, che però è più preoccupato per lo stato mentale della sua ragazza che per altre questioni. Mille Sabords riesce a entrare in contatto con un agente dell'intelligence saudita. Ponte comincia ad avere alcuni dubbi sulle scelte di JJA.

CLICCA QUI: Le Bureau, le foto più belle di Mathieu Kassovitz

CLICCA QUI: 10 serie tv da vedere su Sky Atlantic quest'estate

CLICCA QUI: Le Bureau 5, cos'è successo nel terzo e nel quarto episodio

Le Bureau 5, episodio 6

Jonas va a Il Cairo per stringere un accordo con lo sceicco. Sisteron deve mantenere la più assoluta discrezione mentre raccoglie informazioni su JJA: un solo passo falso potrebbe far saltare ogni cosa. César, sempre tenuto d'occhio da Bakatine, supervisiona un gigantesco attacco informatico diretto contro svariate istituzioni europee. La DGSE si ritrova in una brutta posizione: uno dei target dell'attacco è infatti un ospedale belga. Avvisare chi di dovere, col rischio di mettere in pericolo César, oppure tacere e mettere in pericolo l'ospedale? JJA si ritrova a fare i conti con una questione in sospeso che arriva direttamente dal suo passato.