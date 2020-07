Su Sky Atlantic è in onda la quinta stagione di Le Bureau - Sotto copertura: ecco cos'è successo negli episodi 3 e 4 (la serie è in onda ogni mercoledì alle 21.15, disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV)

Le Bureau 5, cos'è successo nel terzo episodio

Guillame Debailly, ora Pavel Lebedev, comincia (ufficialmente) a lavorare per la FSB, i servizi segreti russi, entrando a far parte di un think tank che in realtà è una copertura per certe operazioni delicate. Samara gli racconta che un uomo di nazionalità francese si è messo in contatto con lei. Malotru, che di fatto sta facendo il triplo gioco, si accorge della presenza di Pépé, un agente della DGSE, e poi riceve un messaggio criptato proveniente da JJA, che gli chiede di lavorare sotto copertura come trafficante in Russia.

Richiesta prontamente rifiutata: Debailly non ha nessun obbligo verso i suoi precedenti datori di lavoro, specialmente dopo quanto successo in Ucraina. Tra l'altro Bakatine, uno degli agenti della sicurezza interna dell'FSB, non si fida di lui e lo sta tenendo d'occhio.

In Egitto, presso Il Cairo, Marie-Jeanne accetta di reclutare Salim, il figlio dello sceicco a capo della tribù beduina vista in precedenza. Sisteron, ora vicedirettore, si reca nella capitale egiziana senza informare JJA per parlare con la collega sul campo. E se fosse stata proprio lei a rivelare certe informazioni scottanti riguardanti Malotru alla testata Le Figaro?

A Parigi, Liz Bernstein scopre che in realtà le fonti del giornale sono quasi sicuramente russe, e che Debailly ha usato Le Figaro per far passare in realtà un messaggio nascosto: leggendo con attenzione l'inchiesta, infatti, vi sono delle informazioni sbagliate che non possono trovarsi lì per caso, ma che, al contrario, si trovano lì per scelta e sono un segnale piuttosto chiaro per la DGSE.

Intanto, il dipartimento di IT della DGSE riesce finalmente a scoprire dove si trova Cèsar. Dopo aver lasciato la Russia, il giovane agente è finito nelle mani della FSB, che lo ha portato fino a Phnom Penh, in Cambogia con l'obiettivo di guidare e supervisionare per due anni un gruppo di hacker specializzati in "guerra informatica."