Le Bureau 5, cos'è successo nei primi due episodi

Su Sky Atlantic è in onda la quinta stagione di Le Bureau - Sotto copertura: ecco cos'è successo nei primi due episodi (la serie è in onda ogni mercoledì alle 21.15, disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV)

Intanto Marie-Jeanne - che si trova in Egitto, ovviamente sotto copertura e con una falsa identità, in veste di responsabile della sicurezza di un grande e prestigioso hotel a Il Cairo - viene contattata da un potente sceicco di una tribù del Sinai e si ritrova a lavorare con una spia dei servizi segreti egiziani piuttosto inquietante: ci sarà da fidarsi?

Ovviamente la notizia causa parecchio scompiglio all'interno dell'agenzia: gli agenti sono preoccupati, ma anche gli immigrati illegali non possono certamente stare tranquilli. JJA, a capo del dipartimento dopo la decisione di Marie-Jeanne di andare sul campo, non sa più di chi fidarsi o meno, e pian piano si fa prendere dalla paranoia. Allo stesso tempo, Sisteron e Ellenstein si chiedono se sia la persona più adatta per guidare la DGSE in un momento così delicato. Bisogna assolutamente scoprire chi ha parlato con la stampa, e per quale motivo.

Sono passati otto mesi dagli eventi del finale della quarta stagione, dunque dalla presunta morte di Malotru per mano dei separatisti russi in Ucraina. La DGSE è tornata a una parvenza di normalità, ma questo precario equilibrio è improvvisamente sconvolto a causa dell'uscita, sull'autorevole testata giornalistica Le Figaro, di un articolo-inchiesta in cui si sostiene che è stata la CIA, col consenso della stessa DGSE, a fare fuori Debailly. Si tratta di illazioni, è chiaro, ma si tratta anche di notizie strettamente riservate, dunque è evidente che qualcuno ha cantato.

Le Bureau 5, cos'è successo nel secondo episodio

Malotru, che ovviamente è ancora vivo (anche se un po' acciaccato!), si risveglia in un ospedale militare a Mosca. Uno degli esecutivi della FSB, Karlov, gli comunica che è stato naturalizzato russo, e che ora il suo nome è Pavel Lebedev. Ma c'è di più: d'ora in poi dovrà cooperare con l'intelligence russa, e tra i suoi nuovi obblighi c'è quello di rivelare il modo di agire della DGSE. Intanto Marie-Jeanne viene mandata nel deserto del Sinai sotto la protezione dei servizi segreti egiziani, rappresentati da Ramsés, per incontrare il capo di una tribù beduina in vista di una conferenza che avrà luogo presso l'hotel di cui lei è a capo della sicurezza.

A Parigi, il Bureau des Légendes è in pensiero per César, col quale è impossibile mettersi in contatto. JJA annuncia a Sisteron e Ellenstein che Malotro probabilmente è vivo. Confessa loro anche un'altra cosa: la sua strategia è volutamente stata quella di incoraggiare i russi a intervenire, in modo da avere, in caso di successo, un agente infiltrato nel cuore della FSB.

Mille Sabords, un agente con un passato in cui figura anche la DGSE, finge di essere un trafficante d'armi in Medioriente, e grazie a questa copertura riesce a parlare con un leader ribelle nello Yemen interessato a mettere le mani su pericoloso virus informatico di origine israeliana. Al suo ritorno in Arabia, Sabords viene interrogato dai servizi segreti sauditi, ma niente paura: era tutto previsto. L'uomo, infatti, ha un piano ben preciso: fingere di accettare di diventare un loro informatore per riuscire a raccogliere maggiori informazioni su Paul Lefebvre. Ma per quale motivo? Cosa lo spinge ad andare alla ricerca di un fantasma?

In Russia, dopo essere stato dimesso dall'ospedale, Malotru ritrova finalmente Samara. E' lei a dirgli che un uomo di nazionalità francese l'ha avvisata che prima o poi sarebbe tornato...