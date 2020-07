Le Bureau 5, la data di uscita della nuova stagione e dove vederla

Le Bureau 5, dove e quando vedere la nuova stagione

Su Sky Atlantic stanno per arrivare i nuovi episodi della quinta stagione dell'avvincente produzione francese Le Bureau - Sotto copertura, dunque tra non molto rivedremo in azione Mathieu Kassovitz nei panni dell'agente segreto Guillame Debailly, nome in codice Malotru. Ovviamente Le Bureau 5 sarà disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV. Qui sotto il calendario degli appuntamenti:

Mercoledì 15 luglio, 21.15: Episodio 1 e 2

Mercoledì 22 luglio, 21.15: Episodio 3 e 4

Mercoledì 29 luglio, 21.15: Episodio 5 e 6

Mercoledì 5 agosto, 21.15: Episodio 7 e 8

Mercoledì 12 agosto, 21.15: Episodio 9 e 10 (finale di stagione)