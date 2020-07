Le Bureau 5, le anticipazioni degli episodi 3 e 4 della serie tv

E' in onda su Sky Atlantic la quinta stagione dell'avvincente produzione francese Le Bureau - Sotto copertura. Non perdere il terzo e il quarto episodio, in onda mercoledì 15 luglio alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Le Bureau 5, episodio 3

Pavel Lebedev, AKA Guillame Debailly, comincia a lavorare per la FSB, i servizi segreti russi, ma Bakatine, uno degli agenti della sicurezza interna, non si fida di lui. Intanto, a Parigi, JJA, sempre più paranoico per quanto sta accadendo in Russia, prova a mettersi in contatto con Malotru per assegnargli una missione. Nel frattempo, Debailly/Lebedev si avvicina a Karlov. Sisteron viene mandato a Il Cairo per verificare cosa sta succedendo con Marie-Jeanne, che nel frattempo sta addestrando una nuova recluta: Salim, il figlio dello sceicco. La DGSE riesce finalmente a scoprire dove si trova Cèsar: è nelle mani della FSB, che vuole il suo aiuto per guidare un gruppo di hacker specializzati in "guerra informatica."

Le Bureau 5, episodio 4

L'indagine di Bakatine su Pavel Lebedev/Guillame Debailly crea dell'attrito con Karlov. Nonostante Sisteron sia del parere contrario e sia un sostenitore della prudenza, JJA riesce a scoprire la fonte del giornalista de Le Figaro. Marina aiuta Mille Sabords a preparare il passo successivo della sua missione, ma quando lui le fa delle domande sul passato di Paul Lefebvre - l'uomo scomparso in Ucraina, che è sempre Malotru - tocca al nuovo direttore della DGSE intervenire per evitare che la situazione sfugga di mano e che vengano rivelate informazioni preziose che rischiano di far saltare il delicato equilibrio attualmente in atto. César fa un errore clamoroso durante un'operazione di hackeraggio, e a quel punto è costretto a chiedere aiuto. Nadia riceve un messaggio alquanto strano da un fantasma del passato. Guillame finalmente accetta di collaborare con JJA: recluterà Karlov.