Heather Morris danza per Naya Rivera, il video su Instagram

Ha così pubblicato degli scatti che ritraevano i loro figli insieme, intenti a giocare e divertirsi. Un legame profondo, il loro, che l’attrice ha voluto mostrare con uno scatto che le ritraeva sorridenti: “Sei ancora qui con me e non ho smesso di ricordare ciò che hai lasciato alle tue spalle. Mi diresti che sembro così magra, spiegandomi che tutte adorano sentirselo dire e quindi tu ti assicuravi di dirlo alle altre, per farle sentire meglio. Avevamo un appuntamento per i nostri figli questa settimana. Non vedo l’ora che passi, così potrò smettere di pensare al fatto d’aver perso la nostra chance di stare insieme. Sto facendo qualcosa ogni giorno per onorare la tua forza e mi aiuta a sentirmi più vicina a te. Ti voglio bene Nay”.

Heather Morris, un ballo per non dimenticare

Come spiegato in questo post, Heather Morris sta facendo un gesto ogni giorno per sentire ancora vicina la presenza dell’amica. Ecco spiegato dunque il suo ultimo post, che la vede intenta a ballare in giardino. Sapendo come alcuni avrebbero potuto reagire in maniera perplessa a questo filmato, accusandola magari di voler soltanto ottenere visibilità, l’attrice ha esplicato il proprio stato d’animo in un post: “Voglio condividere qualcosa di molto personale con tutti voi. Il lutto si mostra in maniera differente per ognuno di noi. Una cosa però è certa. Sento che è così difficile provare gioia o tenersi impegnati quando si prova un senso di lutto, senza pensare al fatto di non star onorando quella persona. Hai la sensazione di star dimenticando. Taylor Hubbell mi ha però ricordato che onorare qualcuno che non c’è più vuol dire godere della vita per loro”.

Morris ha spiegato d’aver provato un certo fastidio nell’aver raggiunto 1 milione di follower in seguito alla tragedia di Naya Rivera. Ha però compreso in seguito d’essere stata semplicemente circondata dall’amore di persone che adoravano la sua amica. Ha dunque deciso di celebrare il traguardo con questo ballo, effettuato sulle note di una canzone dell’attrice deceduta.