Naya Rivera, il tributo di Heather Morris

Un insieme di foto, pubblicate da Heather Morris, commuove i fan di Naya Rivera su Instagram

Heather Morris era una delle migliori amiche di Naya Rivera, attrice deceduta drammaticamente nel Lago Piru, in California. Le due si erano conosciute sul set di “Glee” e da allora il loro rapporto era diventato sempre più profondo. Morris si era messa in contatto con il dipartimento dello sceriffo, al fine di capire se ci fosse la possibilità di aiutare in qualche modo, organizzando una squadra di ricerca privata. Dopo l’annuncio del ritrovamento del cadavere di Naya Rivera, l’attrice ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Instagram, chiedendo ai fan di rispettare il suo dolore: “Ho deciso di prendermi un momento per onorare il mio lutto. Grazie a tutti per i messaggi e le preghiere. Mi sto prendendo cura di me e della mia famiglia e questo viene prima di tutto”.

"Siamo subito diventate grandi amiche e, come in tutti i nuovi rapporti, abbiamo affrontato una fase delicata. Siamo però rimaste l'una al fianco dell'altra, creando un'amicizia splendida, fatta di amore e comprensione. Ascolto ancora il tuo EP, che mi ha subito colpito. Vorrei il mondo avesse potuto sentire la tua voce ancor di più. Sei e resterai sempre la persona più forte che abbia conosciuto e giuro di portare questo con me per sempre. Parlo con te ogni giorno, perché so che sei con me. Custodisco ogni momento insieme e lo tengo vicino al mio cuore".