Le Bureau 5, le anticipazioni degli episodi 1 e 2

Arriva su Sky Atlantic la quinta stagione dell'avvincente produzione francese Le Bureau - Sotto copertura. Non perdere i primi due episodi, in onda mercoledì 15 luglio alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Le Bureau 5, episodio 1

La DGSE è scossa quando viene pubblicato un articolo riguardante la morte di Malotru in Ucraina. Viene pertanto aperta un'indagine per sapere come un'informazione del genere sia arrivata alla stampa: bisogna scoprire chi ha cantato, e bisogna farlo in fretta. JJA, a capo del dipartimento, non sa più di chi fidarsi o meno, e pian piano si fa prendere dalla paranoia. A dargli ulteriori preoccupazioni è poi l'affaire César sul fronte russo. Oltre a ciò si aggiunge anche l'arrivo di un nuovo agente, Mille Sabord, che si trova in Medioriente e che sembra intenzionato a scoprire la verità riguardo Paul Lefebvre. Intanto Marie-Jeanne, operativa sul campo in Egitto, viene contattata da un potente sceicco di una tribù del Sinai e si ritrova a lavorare con una spia dei servizi segreti egiziani alquanto inquietante: ci sarà da fidarsi?

Le Bureau 5, episodio 2

La DGSE è alla disperata ricerca di César dopo un volo mancato per Riga. E se fosse stato rapito? Intanto, Ellenstein si chiede se JJA sia veramente la persona più adatta per guidare il dipartimento in un momento così delicato. Marie-Jeanne si ritrova nel deserto del Sinai insieme a Ramsès, l'agente segreto egiziano: un individuo quasi demoniaco, ma l'unico punto di contatto con lo sceicco. Bisognerà fare buon viso a cattivo gioco, almeno per adesso. Mille Sabord si incontra con un signore della guerra appartenente al gruppo armato Huthi, un uomo crudele e sospettoso di chiunque. JJA è certo che il suo piano - far infiltrare un agente nei servizi segreti russi, la FSB - sarà un successo, ma in realtà non c'è nulla di certo. Specialmente se l'agente in questione, Pavel Lebedev, non giocherà seguendo alla lettera le regole del gioco...